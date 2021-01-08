Ранее менеджер национальной команды Евгений Савин заявил, что футболист вполне способен преуспеть в политике.
"Дзюба в роли политика – это очень смешно. Ему это совсем не нужно. Политика – это грязь. В Чехии и России лишь подтверждают этот факт.
После окончания карьеры он будет спокойно жить на честно заработанные деньги.
А в политике всегда были и будут лишь грязные деньги. Ему попросту не за чем туда лезть", - приводит слова Петржелы "Чемпионат".
Напомним, что Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 32-летний форвард провел в составе сине-бело-голубых 17 матчей, в которых забил 11 голов (3 из низ - с пенальти) и сделал 4 ассиста.
Петржела: Дзюба в роли политика – это смешно. Там грязные деньги. Артем будет жить на честно заработанные
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о том, мог бы нападающий петербургского клуба и сборной России Артем Дзюба стать политиком.
Фото: ТАСС
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