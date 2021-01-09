- Я всегда защищал главных тренеров. Когда болельщики вызывали Хуанде Рамоса после игры в "Лужниках", я шел вместе с ним и разговаривал с фанатами, отстаивал. Когда при Слуцком на базу приезжали болельщики - то же самое. Случались моменты, когда Леонида Викторовича приходилось защищать от сумасшедших болельщиков - точнее, каких-то VIP-клиентов, которые сидели в своих ложах и оскорбляли Слуцкого. Точно такой же позиции я придерживался в работе с Гончаренко. Если ты хочешь быть главным - иди в другую команду. Чтобы помощник снимал главного и назначал себя вместо него - о таком я ни разу не слышал, - передает слова Онопко "Чемпионат".
Бывший защитник московского "Спартака" и испанского "Овьедо" и многолетний капитан сборной России Виктор Онопко вошел в состав тренерского штаба ЦСКА в качестве помощника главного тренера в сентябре 2009 года. Специалист проработал ассистентом главного тренера красно-синих в течение 11 с лишним лет, помогая Хуанде Рамосу, Леониду Слуцкому и Виктору Гончаренко. За годы работы в ЦСКА Онопко трижды выигрывал с клубом золотые медали чемпионата России, дважды становился обладателем Кубка и трижды Суперкубка страны. В конце декабря 2020 года было объявлено о том, что Онопко покидает штаб "армейцев" в связи с непродлением истекающего контракта.
Онопко: я всегда защищал главных тренеров. Хочешь быть главным - иди в другую команду
Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о своем отношении к главным тренерам клуба.
Фото: ИТАР-ТАСС
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