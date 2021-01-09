- У меня есть амбиции быть главным. Появится такой шанс - с удовольствием его использую. Предложат место помощника - тоже рассмотрю. Мне в принципе тяжело без дела сидеть. Я не стыжусь никакой работы. Главное - не обманывать футбол, и тогда он тебя отблагодарит. Футбольный бог всё видит. Я сделал определенные выводы по отношению к себе и к тем людям, с кем я работал. Теперь больше позитива - и вперед, - цитирует Онопко "Чемпионат".
После окончания игровой карьеры бывший капитан сборной России Виктор Онопко несколько лет работал в РФС в должности заместителя директора департамента сборных. В сентябре 2009 года перешел на тренерскую работу в ЦСКА, куда его пригласили на должность ассистента главного тренера. На этом посту Онопко проработал более 11 лет, оставаясь неизменным членом тренерского штаба всех главных тренеров, которые работали за это время с "армейцами". В декабре 2020 года клуб не стал продлевать со специалистом контракт.
Онопко: есть амбиции быть главным, но место помощника тоже рассмотрю. Не стыжусь никакой работы
Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о том, хочет ли стать главным тренером футбольного клуба.
Фото: livesport.ru
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