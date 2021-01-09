— На сборы "Локомотива" он поедет, сначала начнет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром специалистов. А дальше уже потихоньку будет вливаться, у них в Испании два сбора, — цитирует агента "СЭ".
24-летний Баринов получил разрыв крестообразной связки в игре 4-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги против "Спартака" (1:2), которая прошла 23 августа 2020 года.
В текущем сезоне "Локомотив" после 19-и туров занимает восьмую строчку турнирной таблицы с 28 очками.
Баринов возобновит индивидуальные тренировки на сборах "Локомотива"
Вадим Шпинев, агент полузащитника "Локомотива" Дмитрий Баринова, рассказал о предстоящем графике футболиста.
Фото: ФК "Локомотив"
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