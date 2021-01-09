По словам источника, близкого к представителям Классона, отношения игрока с "Краснодаром" ухудшились после того, как он выбыл на год из-за повреждения, полученного в расположении сборной летом 2019 года.
Впоследствии "быки" хотели перезаключить контракт со шведом. Предполагалось повышение зарплаты. При этом Классон отказался перезаключить контракт, сообщил источник. По итогам общения Классона с руководством клуба стало понятно, что у игрока иные планы - он хочет продолжить карьеру в другом чемпионате.
Отметим, что контракт Классона с "Краснодаром" рассчитан до конца сезона.
Источник: Матч ТВ
СМИ: "Краснодар" предлагал Классону новый контракт, но игрок отказался
Шведский хавбек "Краснодара" Виктор Классон испортил отношения с клубом, дав понять руководству "быков", что хочет продолжить карьеру в другом чемпионате.
Фото: РИА Новости
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