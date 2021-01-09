СМИ: "Краснодар" предлагал Классону новый контракт, но игрок отказался

Шведский хавбек "Краснодара" Виктор Классон испортил отношения с клубом, дав понять руководству "быков", что хочет продолжить карьеру в другом чемпионате.

Фото: РИА Новости