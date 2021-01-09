"Дзюба на меня обиделся? Я-то на футболистов не обижаюсь. Они же как дети! Вот Дзюба - ему 32 года. Но он еще как ребенок! Инфантилен! Находясь в команде, они вне общества. Резко отстают. Поэтому - вот так", - заявил Орлов.
Напомним, Геннадий Орлов, комментируя игру нападающего "Зенита" Артема Дзюбы сказал, что он "перестал бегать". В ответ на это Дзюба назвал Орлова "флюгером".
Артем Дзюба пришел в "Зенит" в июле 2015 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел 23 матча, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Всего в составе петербургской команды он сыграл в 199 матчах, забил 86 голов и сделал 57 результативных передач.
Источник: "СЭ"
Орлов: Дзюбе 32 года, но он еще как ребенок
Спортивный журналист Геннадий Орлов рассказал о конфликтной ситуации с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.
Фото: "Зенит"
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