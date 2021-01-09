Романцев: у нас в "Спартаке" на любой позиции был игрок сильнее, чем у чемпиона "Зенита"

Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев сказал, что старый состав московской команды под его руководством мог поспорить за чемпионский титул в текущем сезоне Российской Премьер-лиги.
Фото: "Getty Images"
"Сто процентов мог бы рассчитывать! Я сравниваю каждую позицию игрока и чемпиона "Зенита", и чемпиона "Рубина", и на любой позиции у нас был игрок сильнее. Однозначно. Не знаю почему. Собирался такой народ.

Почему сейчас Пеле нет, почему Марадоны нет, почему Месси — один только? Искать надо, искать. Мы сейчас ищем на Западе и в Африке, а на восток никто не смотрит", - заявил Романцев в программе "Мама знает все".

Олег Романцев возглавлял московский "Спартак" с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Под его руководством красно-белые становились чемпионом СССР в 1989 году, а также 8 раз выигрывали чемпионат России (1992-1994, 1997-2001 гг.).

"Спартак" по итогам первой части сезона нынешнего сезона занимает 3-е место, набрав в 19-ти матчах 35 очков.

Чемпионский титул последние два сезона выигрывает петербургский "Зенит". Сейчас сине-бело-голубые являются лидером турнира, набрав 41 очко.

Источник: официальный сайт РФС

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Теги: Спартак Романцев Зенит
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