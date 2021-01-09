Орлов: отставка Семака не рассматривалась. В "Зените" не такое импульсивное руководство, как в "Спартаке"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о возможности отставки главного тренера "Зенита" Сергея Семака в период неудач команды.
Фото: ФК "Зенит"
- Был ли Семак близок к отставке? Я думаю, не рассматривалось. Нет-нет, не рассматривалось. Думаю, если б было самое худшее... Если б даже последние два матча не выиграли - все равно никто бы Семака не убрал. Все-таки в "Зените" руководство менее экзотичное... Нет, тут другое слово. Не такое импульсивное! Это к "Спартаку" отсыл. Вы же понимаете. В "Зените" руководство давно поняло: если с тренером прощаешься - слишком многое надо перестраивать. Так что надо аккуратнее с этим вопросом, - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".

"Зенит" провалил выступление в Лиге чемпионов сезона 2020/2021 - в шести матчах группового турнира сине-бело-голубые сумели набрать только одно очко, сыграв вничью с римским "Лацио" на своем поле (1:1) и потерпев поражения в пяти остальных встречах. Главный тренер команды Сергей Семак возглавляет "Зенит" с конца мая 2018 года. Под руководством Семака петербургский клуб дважды выиграл золотые медали чемпионата страны, стал победителем розыгрыша Кубка и Суперкубка России. В московском "Спартаке" за тот же период успело поработать три главных тренера.

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Теги: Зенит Спартак Семак Орлов
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