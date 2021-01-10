- Семак очень закрытый. Он очень ровный. Понятно, он тренер новой волны, человек европейский, гуманитарий... На мой советский взгляд, ему не хватает плетки. Не диктатор, хочет "через сознание". Но, видите, есть потери. Игроки снизили к себе требования на тренировках... Вот что происходит с Оздоевым? Почему так резко сдал? Почему резко сдал Дзюба? Меньше тренируются! - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
44-летний Сергей Семак был назначен на должность главного тренера "Зенита" в конце мая 2018 года. Ранее специалист работал в петербургском клубе на должности ассистента в тренерских штабах Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу, а также в сборной России под руководством Фабио Капелло и Леонида Слуцкого. С декабря 2016 по май 2018 года Семак работал главным тренером "Уфы", которую вывел на 6 место по итогам сезона 2017/2018. "Зенит" под руководством Семака дважды стал чемпионом России, выиграл национальный Кубок и Суперкубок.
Орлов: на мой советский взгляд, Семаку не хватает плетки
Тележурналист Геннадий Орлов высказал мнение о методах работы главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: РПЛ
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