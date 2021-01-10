По информации источника, "армейцы" были готовы заплатить за 25-летнего турка 10 млн евро. Однако "Фенербахче" сообщил ЦСКА, а также "Вест Бромвичу" и "Кристал Пэлас", которые тоже проявляют интерес к футболисту, что не продаст его дешевле 15 млн евро. Отмечается, что полузащитником также интересуется "Милан".
В текущем сезоне Туфан провел за "Фенербахче" 17 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 5 ассистов. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года. Ресурс Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 млн евро.
Источник: hurriyet.com.tr
Источник: ЦСКА предложил за хавбека "Фенербахче" Туфана 10 млн евро
Полузащитник "Фенербахче" Озан Туфан входит в сферу интересов московского ЦСКА.
Фото: ФК "Фенербахче"
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