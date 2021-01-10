Талалаев: к концу первого сбора "Ахмата" очень жду двух новичков

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев рассказал о планах команды на зимнее трансферное окно.
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
"На сегодняшний день тренерский штаб просмотрел 43 форварда. Обсудили с руководством грядущие изменения, к концу первого сбора очень жду двух новичков.

Селекционная работа - процесс безостановочный. Тщательно ведем игроков, собираем информацию, ищем нужные качества. Появление случайных людей почти исключено. В Грозном своя специфика: важно, как человек адаптируется не только в спортивном, но и в социальном плане", - заявил Талалаев.

Андрей Талалаев возглавил "Ахмат" в июле 2020 года. Прошлый сезон грозненцы под его руководством закончили на 13-м месте, набрав в 30-ти матчах 31 очко.

По итогам первой части нынешнего сезона грозненский клуб занимает 10-е место, набрав в 19-ти матчах 26 очков.

Первый матч после зимней паузы в РПЛ "Ахмат" проведет 28 февраля. На своем стадионе команда Талалаева примет московское "Динамо". Начало матча намечено на 16:30 мск.

В 1/8 финала Кубка России у "Ахмата" в соперниках "Ростов". Игра пройдет в Ростове-на-Дону.

Источник: "Матч ТВ"

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Теги: Талалаев Ахмат
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