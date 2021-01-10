Орлов: наши российские мастера не вкалывают, жалеют себя. Как Смолов с выраженным комплексом Наполеона

Известный журналист и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов раскритиковал отношение к работе российских футболистов.
Фото: РИА Новости
- Посмотрите на Миранчука. Никак не может адаптироваться. Потому что в "Локомотиве" был как все российские футболисты. Как этот Смолов сейчас. Он же подавал надежды! Что с ним произошло? Ходит любуется собой! У него выраженный комплекс Наполеона! Видно же: что-то сделает и идет... А формула успеха сегодня простая: 90 минут как челнок. Туда-обратно! Что для этого нужно? Физическая подготовленность. Для этого надо вкалывать на тренировках. Нет-нет, наши мастера, российские - они не вкалывают. Себя жалеют! - приводит слова Орлова "Спорт-Экспресс".

Российский полузащитник Алексей Миранчук перешел в итальянскую "Аталанту" из московского "Локомотива" в сентябре 2020 года. Игрок сборной России принял участие в 8 матчах своего нового клуба в Серии A и 2 в Лиге чемпионов, забив при этом по голу в каждом из турниров. Суммарное игровое время Миранчука в "Аталанте" составило 158 минут. Нападающий "Локомотива" Федор Смолов в текущем сезоне забил за "железнодорожников" 3 гола в 16 матчах во всех турнирах.

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Теги: Миранчук Ал Смолов Орлов
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