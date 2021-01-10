В "Тамбове" опровергли слухи о том, что игроки поедут на первый сбор за свой счет

Гендиректор "Тамбова" Ольга Коновалова прокомментировала информацию о том, что игрокам команды предложено отправиться на первый сбор за свой счет.

Фото: "Тамбов"