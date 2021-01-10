"Глупость какая, кто такое сказал? Это ерунда полная.
Как обстоят дела по выплатам? Пока праздники, завтра будет рабочий день, думаю, будет информация", - сказала Коновалова.
Ранее в СМИ появились слухи, что руководство "Тамбова" предложило игроками команды поехать на первый зимний сбор в Крымск за свой счет. После этого ультиматума часть игроков тамбовской команды хочет проигнорировать этот сбор и разорвать контракты с клубом.
В "Тамбове" непростая финансовая ситуация. Из-за долгов по зарплате игроки, которые выступают за "Тамбов" с прошлого сезона, бойкотировали несколько матчей в РПЛ.
"Тамбов" после 19-ти туров занимает 16-е место в таблице чемпионата России. У тамбовчан набрано 13 очков. Столько же баллов у "Уфы".
Первый матч после паузы в РПЛ команда сыграет 26 февраля против "Ротора".
Источник: Sport24
В "Тамбове" опровергли слухи о том, что игроки поедут на первый сбор за свой счет
Гендиректор "Тамбова" Ольга Коновалова прокомментировала информацию о том, что игрокам команды предложено отправиться на первый сбор за свой счет.
Фото: "Тамбов"
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