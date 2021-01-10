Иванов - об уходе из "Ахмата": я не умею прощаться и не хочу

Полузащитник Олег Иванов выступил с прощальным обращением к болельщикам и руководству грозненского "Ахмата".

Фото: "Ахмат"

"Сегодня закончилась моя история с командой, но я не говорю "До свидания". Я не умею прощаться и не хочу. Каждому из Вас — руководству республики и клуба, моим партнерам, персоналу, болельщикам безмерно благодарен за все. Мы ели один хлеб, делили радости побед и горечь поражений. Каждому из вас желаю крепкого здоровья! Фарта! И как можно больше побед! Вы лучшие! Буду болеть за вас. Удачи!" - заявил Иванов.



Напомним, сегодня президент "Ахмата" Магомед Даудов сообщил, что клуб и Олег Иванов по обоюдному согласию досрочно расторгли контракт. Соглашение Иванова с "Ахматом" было рассчитано до конца июня нынешнего года.



Олег Иванов пришел в грозненский клуб в январе 2012 года на правах свободного агента.



В нынешнем сезоне он провел за "Ахмат" 14 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.



За все время выступления в составе грозненцев у Иванова 243 матча, 17 забитых мячей и 30 голевых передач.



"Ахмат" после 19-ти матчей идет на 10-м месте, набрав 26 очков.



Источник: пресс-служба ФК "Ахмат"