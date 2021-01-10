Орлов: никого из играющих в России не взял бы для укрепления "Зенита". Нет в России игроков

Спортивный журналист и поклонник "Зенита" Геннадий Орлов ответил на вопрос о том, кем из игроков РПЛ он укрепил бы состав сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
- Кем можно укрепить "Зенит" из играющих в России? Да из России я никого не взял бы. Не надо! Нет в России игроков! - передает слова Орлова "Спорт-Экспресс".

Из футболистов, составляющих топ-10 РПЛ по оценочной трансферной стоимости, пятеро являются игроками "Зенита", остальные - игроками других клубов. Самым дорогим футболистом РПЛ является Никола Влашич из ЦСКА, четвертую строчку рейтинга занимает другой представитель "армейского" клуба Марио Фернандес. Шестым по стоимости является Матвей Сафонов из "Краснодара", седьмым - Антон Миранчук из "Локомотива", десятым - Матиас Норманн из "Ростова".

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Теги: Зенит
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