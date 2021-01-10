Худяков: "Тамбов" поедет на первый сбор на деньги, которые я сам найду

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал информацию о том, что игрокам команды предложено поехать на первый сбор за свой счет.

Фото: "Тамбов"