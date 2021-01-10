"Мы собираемся ехать на сбор в Крымск не за свой счет, а на то, что я сам найду и привлеку.
Сейчас клуб полностью не финансируется уже восемь месяцев. Все деньги, которые были перечислены клубу, — это то, что мы собственными ресурсами зарабатывали, где-то я находил деньги, где-то мне помогали. Если я найду, решу этот вопрос, то они поедут", - заявил Худяков.
Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что игроки "Тамбова" поедут на первый зимний сбор в Крымск за свой счет, а ряд игроков, после объявления этого ультиматума, решили проигнорировать этот сбор и разорвать контракт с тамбовской командой.
Эти слухи ранее опровергла генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова, назвав их ерундой.
В "Тамбове" сложная финансовая ситуация. Перед игроками есть задолженность по заработной плате. По этой причине группа игроков команды, выступающая за тамбовский клуб с прошлого сезона, бойкотировала несколько матчей РПЛ.
После 19-ти туров "Тамбов" занимает 16-е место в таблице чемпионата России. У тамбовчан в активе 13 очков.
Источник: Sport24
Худяков: "Тамбов" поедет на первый сбор на деньги, которые я сам найду
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал информацию о том, что игрокам команды предложено поехать на первый сбор за свой счет.
Фото: "Тамбов"
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