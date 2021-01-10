- Можно ли сказать, что "Зенит" чемпионство не упустит? "Зенит" только сам себе может оказаться врагом. Если встанет, то упустит. Но по нынешнему раскладу, конечно, не отдаст, - цитирует слова Орлова "Спорт-Экспресс".
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам осенней части - после 19 туров на счету сине-бело-голубых 41 набранное очко. Их ближайшим преследователем является ЦСКА, отстающий на 4 очка. В активе замыкающего тройку лидеров "Спартака" 35 очков, по 33 и 32 очка у "Сочи" и "Ростова" соответственно.
Орлов: по нынешнему раскладу "Зенит" не отдаст чемпионство
Известный тележурналист Геннадий Орлов высказал мнение о перспективах "Зенита" на золотые медали чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
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