Как сообщает источник, бразильский полузащитник Педро Роша вернется в московский "Спартак" на следующей неделе. Он завершает выступления на правах аренды за "Фламенго".
13 января Роша должен будет пройти медосмотр и после этого он отправится с командой на первый зимний сбор в Дубай.
При этом, вопрос о том, будет ли Педро Роша играть за московскую команду остается открытым.
Педро Роша перешел в "Спартак" в августе 2017 года из бразильского "Гремио". Роша уходил в аренду в "Крузейро в апреле 2019 года.
За "Спартак" Педро Роша провел 19 матчей, забил один гол и сделал две голевых передачи.
Контракт игрока рассчитан до июня 2023 года.
Источник: "твиттер" журналиста Фабио Алейшо
Источник: Педро Роша вернется в "Спартак" на следующей неделе
Полузащитник Педро Роша вернется в расположение "Спартака" на следующей неделе и отправится с командой на первый сбор.
Фото: "Getty Images"
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