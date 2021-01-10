По данным источника, "Ротор" близок к тому, чтобы заключить контракты с этими игроками.
30-летний Шомко провел за "Астану" 253 матча, в которых забил 12 голов и сделал 48 голевых передач. Игрок также провел 45 матчей за сборную Казахастана (два забитых гола). Transfermarkt оценивает Шомко в 1,5 миллиона евро.
29-летний Щеткин, оцениваемый в 600 тысяч евро, провел за "Астану" 91 игру (17 голов и шесть результативных передач). Он принял участие в 33 матчах сборной Казахстана (четыре гола).
Источник: Матч ТВ
"Ротор" близок к трансферам двух игроков "Астаны"
"Ротор" вскоре может объявить о переходе двух футболистов "Астаны" - защитника Дмитрия Шомко и нападающего Алексея Щеткина.
Фото: KazFootball
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