- Промес - игрок высокого класса, и то, что он показывал в "Спартаке", мы все хорошо помним. Но надо смотреть, насколько он мотивирован и в каком состоянии сейчас находится. Возможно, для него самого возвращение в "Спартак" - это шаг назад в карьере. Но я бы все равно не удивился, если бы он перешел в стан красно-белых. Промес - более высококлассный футболист, чем те ребята группы атаки, которые сейчас играют в "Спартаке", - передает слова Бушманова "Советский Спорт".
Нидерландский полузащитник "Аякса" Квинси Промес выступал за "Спартак" в период с августа 2014 по август 2018 года. В красно-белой футболке 29-летний хавбек сыграл 135 матчей, в которых отличился 66 забитыми голами и 33 результативными передачами. В текущем сезоне Промес провел 20 матчей за "Аякс" - 15 в Эредивизи и 5 в Лиге чемпионов, на его счету 6 забитых мячей и 1 голевой пас. Осенью 2020 года футболист стал объектом уголовного преследования - по данным СМИ, Квинси нанес своему родственнику ножевое ранение в область колена.
Бушманов: для Промеса "Спартак" - шаг назад в карьере. Но он более высокого класса, чем играющие сейчас
Экс-защитник "Спартака" Евгений Бушманов поделился мнением о перспективах возвращения полузащитника Квинси Промеса в состав красно-белых.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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