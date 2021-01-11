- Я его вижу периодически, он находится здесь, в Уфе. Не возвращались ли к переговорам? Пока нет. Думаю, будет помогать нам по вопросам, но не как консультант. Выходные кончатся, мы увидимся с ним, переговорим еще раз, - передает слова Шайбекова Metaratings.
Экс-генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов оставил должность в июле 2020 года, чтобы занять аналогичный пост в "Спартаке". 8 декабря красно-белые объявили о расставании с Газизовым. "Уфа" предложила ему вернуться, но бывший гендиректор пока не принял окончательного решения.
Гендиректор "Уфы" Шайбеков: Газизов будет нам помогать, но не как консультант
Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков рассказал о перспективах возвращения в клуб бывшего генерального директора "Уфы" и "Спартака" Шамиля Газизова.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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