Спортдиректор "Тамбова" Худяков: по объединению с "Кубанью" сейчас вариантов нет. А переезд мы рассматривали

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о вариантах продолжения существования команды.
Фото: РИА Новости
- По объединению с "Кубанью" сейчас точно нет никакого варианта. А переезд в другой регион мы рассматривали. Если погасят долги. Чтобы сохранилась целостность соревнований, и если мы останемся в РПЛ по итогам сезона, был вариант переехать в Саранск. Там есть стадион и надлежащая инфраструктура. Но для начала нужно понимать, что будет с финансированием "Тамбова". Если сейчас этот вопрос будет закрыт, то уже можно будет разговаривать о судьбе клуба и думать о будущем, - передает слова Худякова "Советский спорт".

"Тамбов" весь сезон 2020/2021 испытывает финансовые проблемы, связанные с тем, что у руководства клуба не получается договориться с властями Тамбовской области об устойчивом финансировании. Домашний стадион "Тамбова" не соответствует требованиям Российской премьер-лиги, но его давно обещанная реконструкция так и не была начата. Домашние матчи команда проводит в соседнем регионе на саранской "Мордовия Арене". Игроки и работники "Тамбова" длительное время не получают заработную плату.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Тамбов Кубань Худяков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Тоттенхэм" и "Ювентус" нацелились на Гонсалеса, которым интересовался "Зенит"
Фарфан: несколько месяцев назад Марадона приглашал меня в "Химнасчию и Эсгриму"
РПЛ обсуждала с клубами возможную добровольную вакцинацию от коронавируса 2
Мостовой - о Хендриксе: может, он и усилит "Спартак", но есть и пример Гуса Тиля 1
Тренерский штаб сборной России провел рабочее совещание
Мостовой: Промес, конечно, усилит "Спартак", но вместо кого он будет выходить на поле? 1
Смородская отказалась участвовать в выборах президента ФНЛ
Гогличидзе вернулся в "Краснодар"
Мурзагулов: на днях вернемся к разговору о возможном возвращении Газизова в "Уфу" 1
"Томь" просмотрит македонского защитника
Промес закрыл комментарии к публикации о возможном возвращении в "Спартак" 2
Смолов выложил фото с Андреем Шевченко и соединил флаги России и Украины эмодзи любви 1
Ятченко подписал контракт с "Акроном"
Салах помог больнице родного города в Египте
Вратарь "Урала" Помазун: Вагнер вышел один на один и убрал меня парой финтов
Самый возрастной футболист мира продлил профессиональный контракт еще на один год 6
Нидерландский журналист: Хендрикс умеет выбирать позицию на поле, но ему не хватает динамики и скорости 1
Голкипер "Урала" Помазун: Овчинников проложил мне дорогу в РПЛ. Не ожидал его ухода из ЦСКА
Спортивный директор "Тамбова" Худяков ответил на вопрос об интересе других клубов к игрокам команды
Журналист из Нидерландов: Хендрикса нельзя назвать усилением. Это футболист со множеством ограничений 10
Малком опубликовал отпускное фото с девушкой на яхте 4
Спортдиректор "Тамбова" Худяков: по объединению с "Кубанью" сейчас вариантов нет. А переезд мы рассматривали
Легенда "канониров" Иан Райт прослезился, когда ему вернули "Золотую бутсу", утраченную бывшей женой
Роналду догнал Бицана и делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории футбола 3
Гендиректор "Уфы" Шайбеков: Газизов будет нам помогать, но не как консультант 1
Моуринью руководил "Тоттенхэмом" в кубковом матче, сидя на простом стуле рядом с соседним двором
Бушманов: для Промеса "Спартак" - шаг назад в карьере. Но он более высокого класса, чем играющие сейчас 3
"Ювентус" победил "Сассуоло" с голом Роналду после тайма в большинстве
"Валенсия" с Черышевым в составе обыграла "Вальядолид"
"Тоттенхэм" подарил "Марину" свою форму после матча Кубка Англии
Все новости
-