- По объединению с "Кубанью" сейчас точно нет никакого варианта. А переезд в другой регион мы рассматривали. Если погасят долги. Чтобы сохранилась целостность соревнований, и если мы останемся в РПЛ по итогам сезона, был вариант переехать в Саранск. Там есть стадион и надлежащая инфраструктура. Но для начала нужно понимать, что будет с финансированием "Тамбова". Если сейчас этот вопрос будет закрыт, то уже можно будет разговаривать о судьбе клуба и думать о будущем, - передает слова Худякова "Советский спорт".
"Тамбов" весь сезон 2020/2021 испытывает финансовые проблемы, связанные с тем, что у руководства клуба не получается договориться с властями Тамбовской области об устойчивом финансировании. Домашний стадион "Тамбова" не соответствует требованиям Российской премьер-лиги, но его давно обещанная реконструкция так и не была начата. Домашние матчи команда проводит в соседнем регионе на саранской "Мордовия Арене". Игроки и работники "Тамбова" длительное время не получают заработную плату.
Спортдиректор "Тамбова" Худяков: по объединению с "Кубанью" сейчас вариантов нет. А переезд мы рассматривали
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о вариантах продолжения существования команды.
Фото: РИА Новости
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