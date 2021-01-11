- Способно ли появление Хендрикса увеличить шансы "Спартака" в чемпионской гонке? Конечно, нет. Хендрикс - умный футболист, способный сыграть на разных позициях. В этом и его "добавочная стоимость". Про остальное я могу сказать предельно ясно: "Спартак" точно не выйдет на новый уровень с Хендриксом, - приводит слова Фрерикса Sport24.
"Спартак" занимает третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков в ходе 19 сыгранных матчей. От возглавляющего чемпионскую гонку "Зенита" красно-белые отстают на 6 очков, от занимающего второе место ЦСКА - на 4. На 2 очка меньше по сравнению со "Спартаком" у "Сочи", на 3 - у "Ростова", на 5 - у московского "Динамо" и "Краснодара".
Журналист из Нидерландов: "Спартак" точно не выйдет с Хендриксом на новый уровень
Обозреватель футбольного сайта из Нидерландов Voetbalzone Гис Фрерикс оценил возможности "Спартака" повысить свой уровень за счет подписания опорного полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса.
Фото: Getty Images
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