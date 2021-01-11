Как сообщает источник, свои контракты до 2023 года продлили защитник Дмитрий Тихий, полузащитник Александр Трошечкин и вингер Илья Кухарчук.
В текущем сезоне 28-летний Тихий провел 18 матчей в чемпионате России, не отметившись голевыми действиями.
24-летний Трошечкин в стольких же матчах отдал три голевые передачи и забил два гола.
30-летний Кухарчук забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи в 12 матчах.
Источник: "Чемпионат".
Источник: Кухарчук, Тихий и Трошечкин продлили контракт с "Химками"
Подмосковные "Химки" заключили новые контракты с тремя футболистами.
Фото: ФК "Химки"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!