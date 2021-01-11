— Я не считаю это правильным. Семин доказывал, что во одну реку можно войти не раз? Да дело не в этом. В пятый раз войти, в седьмой... Возраст уже берет свое. Считаю, нужно давать шанс молодым специалистам, энергичным, — цитирует Смородскую "СЭ".
73-летний Семин покинул пост главного тренера "Локомотива" 30 мая прошлого года. В общей сложности, специалист приходил к работе главным тренером "железнодорожников" четыре раза, выиграв с клубом три чемпионата, шесть Кубков и три Суперкубка России.
Смородская объяснила, почему в "Локомотив" не стоит возвращать Семина
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировал идею с возвращением тренера Юрия Семина в "Локомотив".
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!