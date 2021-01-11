Как сообщает источник, клуб не рассматривает в данный момент смену главного тренера и решит судьбу Николича в конце сезона.
Николич возглавил команду летом 2020 года. В текущем сезоне "Локомотив" с 28 очками занимает восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата России.
Источник: Sport24.
Cтало известно, снимет ли "Локомотив" Николича с должности
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич останется на своем посту.
Фото: ФК "Локомотив"
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