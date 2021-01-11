Нападающий "Спартака" Педро Роша вернулся в Москву (видео)

Видео: инстаграм Педро Роши pic.twitter.com/OghpUohQEc— Сумрачный Кабан (@OB1BTIsPAL2VnZQ) January 11, 2021
Педро Роша выступал на правах аренды за бразильский "Фламенго".
13 января Роша должен будет пройти медосмотр и после этого он отправится с "красно-белыми" на первый зимний сбор в Дубай.
При этом, вопрос о том, будет ли Педро Роша играть за московскую команду остается открытым.
Педро Роша перешел в "Спартак" в августе 2017 года из бразильского "Гремио". В 2019 году он выступал в аренде в "Коринтиансе".
Источник: "инстаграм" Педро Роши