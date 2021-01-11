— Игроков высокого класса, особенно атакующих, в нашем чемпионате сейчас мало. По пальцам можно пересчитать. Поэтому он у нас опять будет на первых ролях. Он точно сильнее Кокорина, хотя Саша старается. Промес добавил бы опыта Ларссону и Понсе. Все-таки, опыта у Квинси уже достаточно, — цитирует Гладилина "Евро-Футбол.Ру".
29-летний Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, проведя за команду 135 матчей, в которых забил 66 голов и отдал 33 голевые передачи. Вместе с красно-белыми нидерландец выиграл чемпионат и Суперкубок России.
29-летний Александр Кокорин стал футболистом московского клуба летом 2020 года, перейдя в статусе свободного агента. В 10 матчах за новый клуб Кокорин забил два гола и отдал две голевые передачи.
Гладилин: Промес точно сильнее Кокорина
Бывший футболист "Спартака" Валерий Гладилин высказался о возможном переходе полузащитника "Аякса" Квинси Промеса в московский клуб.
Фото: "СЭ"
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