"Это правда, что мы общаемся с ЦСКА по поводу перехода Данило. Игрок будет рад возможности поиграть за такой клуб. Там может появится очень сфокусированный и конкурентно способный футболист. Если трансфер произойдет, то он будет прямой, а не аренда", - передает слова Магальяйнса "Спорт-экспресс".
Ранее появилась информация, что ЦСКА также рассматривает полузащитника "Милана" Раде Крунича в качестве альтернативы Данило.
24-летний бразилец в нынешнем сезоне принял участие в 5-и матчах в составе "Ниццы" во всех турнирах и результативными действиями не отметился. Ресурс transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 млн евро.
Агент: это правда, что мы общаемся с ЦСКА по поводу перехода Данило
Матеус Магальяйнс, агент полузащитника "Ниццы" Данило, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в московский ЦСКА.
Фото: ФК "Ницца"
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