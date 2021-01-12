Напомним, что российским клубам нельзя заявлять на чемпионат страны более 8-и иностранных футболистов.
"Думаю, Урунова уберут. Он пока ничего не показал в "Спартаке", играл немного. Необязательно и то, что Рошу заявят. Может, снова в аренду отдадут. Мне кажется, они однотипные с Понсе.
По поводу трансфера Хендрикса – сам о нем ничего не знаю, но, если взяли опорника, значит, следили за ним, или тренер знаком. Какая-то интересная покупка", - приводит слова Билялетдинова "Спорт-экспресс".
Напомним, что ранее директор "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов заявил о договоренности с ПСВ о переходе опорного полузащитника Йоррита Хендрикса. Заключение сделки зависит от медосмотра.
Остон Урунов в нынешнем сезоне принял участие в 9-и матчах в составе "Спартака" и отметился одним забитым мячом.
Билялетдинов: Урунова уберут, он ничего не показал в "Спартаке". Хендрикс – интересная покупка
Экс-полузащитник "Спартака" Динияр Билялетдинов поделился мнением о том, как красно-белые оформят заявку на РПЛ с учетом лимита на легионеров.
Фото: ФК "Спартак"
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