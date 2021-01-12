"Мы ничего не знаем об интересе "Трабзонспора" к Гайчу", – передает слова Бустоса "Р-Спорт" .
Напомним, ранее появилась информация о том, что турецкий клуб хочет арендовать 21-летнего форварда на 1,5 года с правом выкупа, а "армейцы" думает над предложением.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Гайч принял участие в 13-и матчах и отметился одной результативной передачей.
Агент Гайча прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны "Трабзонспора"
Агент Фабиан Бустос, представляющий интересы нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в "Трабзонспор".
Фото: ПФК ЦСКА
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