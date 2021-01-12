— Будет здорово, если такое решение будет принято. Это исключит возможные серьезные риски, связанные со здоровьем игроков, — цитирует Фетисова [media=https://tass.ru/].
Сегодня, РПЛ совместно с медицинским комитетом РФС обсудили подобную возможность.
"Спартак" в текущем сезоне занимает третью строчку турнирной таблицы чемпионата России с 35 очками.
В "Спартаке" поддержали идею дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение
Директор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов рассказал, что в клубе поддерживают введения дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение.
Фото: ФК "Спартак"
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