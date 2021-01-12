— В сумму чуть меньше 200 тысяч мы уместились. 186, если правильно помню. Съемки шли с 20 ноября по 2 декабря, — цитирует Сунгатуллина Sport24.
Напомним, ранее стало известно, что звукорежиссер, который записывал тренера Леонида Слуцкого, по достоинству оценил его голосовые способности.
Стало известно, сколько "Рубин" потратил на новогоднее видео
Режиссер новогоднего ролика "Рубина" Солтан Сунгатуллин рассказал о стоимости съемок.
Фото: ролик "Рубина"
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