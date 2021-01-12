Сегодня утром игроки красно-белых приступили к медосмотру на стадионе "Лужники".
В числе первых на медосмотр прибыли Артем Ребров, Илья Кутепов, Остон Урунов, Александр Кокорин, Александр Соболев и Джордан Ларссон.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице.
Источник: Sport24
Игроки "Спартака" приступили к медосмотру
13 января футболисты "Спартака" вышли из отпуска.
Фото: ФК "Спартак"
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