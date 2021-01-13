"С коленом все нормально, не опухает. Тренируюсь, все супер. Начну сбор уже в общей группе. Я пропустил 5 игр, поэтому очень соскучился по футболу," - сказал Соболев.
Напомним, что Соболев перенес операцию на колене в конце ноября прошлого года.
В текущем сезоне РПЛ 23-летний форвард в составе "Спартака" провел 12 матчей и забил 5 мячей.
Источник: Sport24
Соболев: начну сбор в общей группе "Спартака"
Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал о своем самочувствии.
Фото: ФК "Спартак"
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