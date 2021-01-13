"Решение Тедеско воспринял спокойно. Конечно, не хочется, чтоб он уходил, но это его решение. Оно не обсуждается. Перед отпуском у нас было собрание, на котором он сказал речь, объявил, что собирается уходит", - сказал Соболев.
Напомним, что после матча с "Зенитом" Тедеско заявил, что не планирует продлевать контракт со "Спартаком", который истекает в конце текущего сезона.
В нынешнем чемпионате России "Спартак" занимает третье место, имея в своем активе 35 очков.
В текущем сезоне РПЛ 23-летний форвард в составе "Спартака" провел 12 матчей и забил 5 мячей.
Источник: Sport24
Соболев: не хочется, чтобы Тедеско уходил
Нападающий "Спартака" Александр Соболев прокомментировал решение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско не продлевать свой контракт.
Фото: ФК "Спартак"
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