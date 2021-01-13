— Довбня лично обратился в клуб и ушел не по футбольным причинам, а по семейным обстоятельствам, — цитирует Хацкевича Sport24.
33-летний Довбня выступал за "Ротор" с лета 2020 года, проведя за это время семь матчей, в которых пропустил девять голов и один раз сыграл "на ноль".
Довбня ушел из "Ротора" не по футбольным причинам
Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич прокомментировал расторжение контракта с вратарем Александром Добвней.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!