— Можно ли сказать, что АПЛ для меня мечта? Да, конечно. Когда был ребенком, смотрел этот чемпионат, мне нравится эта лига. Мечтаю играть там. Но сейчас самое главное для меня — "Спартак". Сконцентрирован на том, чтобы показать свои лучшие качества на поле, — цитирует Крала "СЭ".
Ранее чешский защитник "Вест Хэма" Владимир Цоуфал рассказал, что клуб расспрашивал его о личных качествах Крала.
В текущем сезоне 22-летний Крал провел 19 матчей в чемпионате России, в которых отметился тремя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает трансфер чеха в девять миллионов евро.
Крал: моя мечта — играть в АПЛ
Полузащитник "Спартака" Алекс Крал признался, что мечтает играть в АПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
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