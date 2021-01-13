"Енисей" сообщил об уходе футболиста, по сведениям источника, игрок перешел в "Ростов".
24-летний Рукас в нынешнем сезоне провел 19 матчей в ФНЛ и Кубке России. Ранее футболист выступал за вторые команды "Сибири", "Локомотива", "Лейрии", "Хетафе", "Спортинга" и "Зенита".
Источник: "Матч ТВ".
Источник: экс-игрок "Хетафе", "Зенита" и "Енисея" Рукас перешел в "Ростов"
Защитник Томас Рукас перешел в "Ростов".
Фото: ФК "Енисей
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!