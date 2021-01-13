"Уровень Семака — главная проблема "Зенита". Есть определенное ограничение в "Зените" в плане игры. Тот футбол, в который должен играть клуб.
У них есть игра, под которую они заточены, и глобально менять они не готовы. Может ли поменять эту игру Семак? Вот, например, он сам сделал себя зависимым от Дзюбы. Поэтому и нужен другой тренер", - приводит слова функционера "РБ-Спорт".
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги под руководством Семака "Зенит" по итогам первой части сезона единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 41 очко за 19 матчей.
В Лиге чемпионов сине-бело-голубые не смогли выйти из группы, где их соперниками были дортмундская "Боруссия", "Лацио" и "Брюгге". Петербургский клуб набрал лишь 1 очко за 6 игр.
Агент Гурцкая: уровень Семака — главная проблема "Зенита"
Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о квалификации главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!