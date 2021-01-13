"Это худшая трансферная кампания ЦСКА. Потратить 30 млн евро – и пока никто, кроме самого дешевого Зайнутдинова, не попадает в состав. Как так вышло? Вопрос к селекционному отделу", - сказал агент в видео на YouTube-канале Сергея Егорова.
Напомним, что летом состав "армейцев" пополнили защитник Бруно Фукс, вингер Чидера Эджуке, хавбек Бахтиер Зайнутдинов и нападающий Адольфо Гайч.
Гурцкая: это худшая трансферная кампания ЦСКА
Агент Тимур Гурцкая раскритиковал летнюю трансферную кампанию ЦСКА.
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