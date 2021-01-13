Три футболиста "Астаны" перешли в "Ротор"

"Ротор" подписал контракты с тремя футболистами "Астаны".

Фото: ФК "Астана"

Состав волгоградской команды пополнили 30-летний защитник Дмитрий Шомко, 32-летний хавбек Иван Маевский и 29-летний форвард Алексей Щёткин.



Сообщается, что игроки прибыли в расположение "Ротора" в Москве, где команда проходит медобследование после выхода из отпуска. Контракты с футболистами начинают действовать со среды.



Источник: официальный сайт Российской Премьер-Лиги