Состав волгоградской команды пополнили 30-летний защитник Дмитрий Шомко, 32-летний хавбек Иван Маевский и 29-летний форвард Алексей Щёткин.
Сообщается, что игроки прибыли в расположение "Ротора" в Москве, где команда проходит медобследование после выхода из отпуска. Контракты с футболистами начинают действовать со среды.
Источник: официальный сайт Российской Премьер-Лиги
Три футболиста "Астаны" перешли в "Ротор"
"Ротор" подписал контракты с тремя футболистами "Астаны".
Фото: ФК "Астана"
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