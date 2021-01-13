Оздоев - о забросах на Дзюбу: как играть, если у соперника 10 игроков сзади?

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев рассказал о специфике игры команды в матчах Российской Премьер-лиги.
"Не всегда получается выйти на ударную позицию. В России практически все команды против нас играют очень глубоко. И бить с 35-40 метров иногда глупо. Нужно контролировать мяч, переводить его с фланга на фланг, как мы и делаем, подавать. Когда у соперника десять человек сидит в обороне, тяжело их вскрывать. Многие эксперты постоянно говорят, что "Зенит" играет верхом на Дзюбу. Ну а как играть, если у соперника 10 футболистов стоят сзади?" - сказал Оздоев.

"Зенит" на зимнюю паузу ушел лидером Российской Премьер-лиги. После 19-ти матчей команда Сергея Семака набрала 41 очко. Отрыв от ЦСКА, который идет на втором месте, составляет 4 очка.

В Лиге чемпионов петербуржцы выступили неудачно, набрав одно очко в группе с "Лацио", дортмундской "Боруссией" и "Брюгге". Единственный балл команда набрала в домашней встрече с "Лацио" (1:1). Сине-бело-голубые стали последними в квартете F.

Первый матч после возобновления сезона "Зенит" сыграет против тульского "Арсенала" в 1/8 финала Кубка России.

Источник: Sport24

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Теги: Зенит Оздоев Дзюба
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