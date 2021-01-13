Как сообщает источник, одним из соперников московского "Локомотива" на предсезонном сборе в Марбелье может стать "Ростов".
Железнодорожники отправятся на сбор в Испанию 14 января, завтра же на подготовку поедут и футболисты "Ростова".
Сезон обе команды возобновят матчами в Кубке России. На стадии 1/8 финала "Локомотив" примет "Тамбов", а "Ростов" на своем стадионе сыграет против "Ахмата". Игры должны состояться 20-21 февраля.
В РПЛ "Ростов" занимает 5-е место, набрав в 19-ти матчах 32 очка. "Локомотив" идет на 8-м месте, имея в активе 28 очков.
Источник: Sport24
"Локомотив" и "Ростов" проведут контрольный матч на сборах в Испании
Фото: Global Look Press
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