"Локомотив" и "Ростов" проведут контрольный матч на сборах в Испании

Московский "Локомотив" и "Ростов" сыграют контрольный матч на сборах в Марбелье.
Фото: Global Look Press
Как сообщает источник, одним из соперников московского "Локомотива" на предсезонном сборе в Марбелье может стать "Ростов".

Железнодорожники отправятся на сбор в Испанию 14 января, завтра же на подготовку поедут и футболисты "Ростова".

Сезон обе команды возобновят матчами в Кубке России. На стадии 1/8 финала "Локомотив" примет "Тамбов", а "Ростов" на своем стадионе сыграет против "Ахмата". Игры должны состояться 20-21 февраля.

В РПЛ "Ростов" занимает 5-е место, набрав в 19-ти матчах 32 очка. "Локомотив" идет на 8-м месте, имея в активе 28 очков.

Источник: Sport24

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Теги: Локомотив Ростов
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