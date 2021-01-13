Источник: руководство ЦСКА постарается убедить Алексея Березуцкого остаться в клубе

Руководство ЦСКА попробует убедить остаться в клубе заместителя гендиректора по спортивным вопросам Алексея Березуцкого.
Фото: Global Look Press
Руководство ЦСКА планирует постараться убедить заместителя генерального директора по спортивным вопросам Алексея Березуцкого не покидать клуб, сообщают СМИ.

Ранее появилась информация, что Алексей Березуцкий собирается уйти из ЦСКА по причине разногласий с руководством.

Экс-защитник ЦСКА Алексей Березуцкий вступил в должность заместителя генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам в январе 2020 года. Всю свою игровую карьеру бывший футболист провел в составе "армейцев", стал с красно-синими обладателем Кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны.

Источник: Sport24

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Теги: ЦСКА Березуцкий А
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