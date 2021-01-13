- Все преступления должны пресекаться в соответствии с законодательством. Если его отпустили - значит, всё хорошо, это не наша забота. Мы играем в футбол. Если клуб берет легионера, он может выехать из страны в том случае, если за его плечами нет преступления. Раз его отпустили и если будет возможность подписать контракт со "Спартаком", то переживать не о чем, - цитирует Кавазашвили NEWS.ru.
Напомним, 29-летний атакующий полузащитник амстердамского "Аякса" и экс-футболист московского "Спартака" Квинси Промес 13 декабря 2020 года был арестован полицией столицы Нидерландов, игроку инкриминируется нанесение тяжких телесных повреждений. По данным СМИ, в июле 2020 года Промес поссорился с одним из своих родственников на семейной вечеринке и нанес ему удар ножом в область колена. Через несколько дней футболист был освобожден из-под ареста.
Кавазашвили - о скандальной истории с Промесом: если его отпустили - значит, всё хорошо, это не наша забота
Экс-вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили высказал мнение об уголовной истории, связанной с полузащитником "Аякса" Квинси Промесом.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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