Айдамиров сообщил, что каждый из футболистов будет самостоятельно решать, проводить вакцинацию или нет. Также он заявил, что пока в команде привившихся нет.
"Все будет осуществляться добровольно. Мы не можем заставить вакцинироваться ни футболистов, ни персонал. У нас же в стране нет закона об обязательной вакцинации, поэтому каждый сам будет решать — нужно ему это или нет. На данный момент в команде привившихся нет", - сообщил гендиректор "Ахмата".
Отметим, что по итогам первой части нынешнего розыгрыша РПЛ "Ахмат" пребывает на 10-м месте в турнирной таблице. В запасе грозненцев 26 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Гендиректор "Ахмата": мы не можем заставить футболистов вакцинироваться от коронавируса
Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался о возможной вакцинации игроков команды от коронавируса.
Фото: Sport24
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