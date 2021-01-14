По данным источника, у Березуцкого возникли разногласия с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым. Алексей остался недоволен работой футбольной школы "армейцев". Его предложения по развитию школы не поддержал Бабаев. Разногласия двух руководителей ЦСКА могут привести к уходу Березуцкого из клуба. Вместе с тем Алексей не принял окончательного решения по своему будущему.
Отмечается, что альтернативных вариантов продолжения карьеры Березуцкий на данный момент не имеет.
Источник: Матч ТВ
Источник: Алексей Березуцкий не принял окончательного решения об уходе из ЦСКА
Заместитель гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий не принял окончательного решения об уходе из клуба.
Фото: РИА Новости
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