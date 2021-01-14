Ранее сообщалось, что "Локомотив" и "Ахмат" начали переговоры по трансферу Ненахова.
По данным источника, "Локомотив" действительно намерен усилиться игроком, но может отказаться от него из-за высокой стоимости. Отмечается, что ранее Ненахова предложили нескольким клубам, в том числе "Спартаку", однако "красно-белые" решили не подписывать этого игрока.
В нынешнем розыгрыше чемпионата России Ненахов провел 17 матчей и сделал две результативные передачи.
Источник: Чемпионат
"Ахмат" хочет получить около 3 млн евро за Ненахова
"Ахмат" хочет получить от "Локомотива" около трех миллионов евро за защитника Максима Ненахова.
Фото: "Ахмат"
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