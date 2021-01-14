"У Кости все хорошо, он работает. Скоро вернется в строй. Начнет ли тренировки в общей группе на сборе? Пока неизвестно. Посмотрим, что скажет реабилитолог", - заявил Клюев.
Отметим, что в нынешнем сезоне Кучаев сыграл за ЦСКА 19 матчей во всех турнирах. На его счету шесть голов и четыре голевых паса.
Источник: Sport24
Агент Кучаева: у Кости все хорошо, скоро он вернется в строй
Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал, как проходит восстановление игрока после операции на мениске.
Фото: ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!